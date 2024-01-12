Петра Матуляка обрали головою Господарського суду Івано-Франківської області у 2019 році

Голова Господарського суду Івано-Франківської області Петро Матуляк опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Петро Матуляк задекларував 1,5 млн грн зарплати, 241 тис. грн пенсії та 17,4 тис. грн пільг, які отримав в управлінні соцзахисту населення Калуської міської ради. У довоєнний 2021 рік його зарплата в суді становила 1,6 млн грн, пенсія – 203 тис. грн, також суддя взяв у соцзахисті 14 тис. грн допомоги.

Живе Петро Матуляк у будинку сина площею 215 м2, який було придбано у 2020 році, а їздить на Volvo V90, придбаному у 2019 році за 1,5 млн грн. У тому ж році голова господарського суду позичив у Валерія Ляшути 1,3 млн грн, які досі повертає. Вдома суддя тримає 200 тис. грн готівкою.

Петра Матуляка обрали головою Господарського суду Івано-Франківської області у 2019 році. У тому ж році він потрапив у ДТП, врізавшись у дерево. Люди, які бачили аварію, не повідомили про неї у поліцію.