Остап Тимощук працює в Івано-Франківському окружному адміністративному суді з 2010 року

Голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду Остап Тимощук опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Остап Тимощук задекларував понад 1,4 млн грн зарплати, однак не вказав скільки грошей тримає на банківських рахунках чи готівкою. У власності голови Івано-Франківського адмінсуду Citroen Grand C4 Picasso 2015 року випуску за 225 тис. грн, земельна ділянка у селі Бистрець, площею 1000 м2 і дві квартири в Івано-Франківську. Одну з них суддя купив у 2023 році за 430 тис. грн.

Дружина голови Івано-Франківського окружного адміністративного суду Наталія Тимощук задекларувала 120 тис. грн доходу від незалежної професійної діяльності та 25 тис. грн допомоги на своїх дітей. У її власності 3 земельні ділянки та спільний з чоловіком офіс в Івано-Франківську. Грошей на рахунках чи готівкою Наталія Тимощук не задекларувала.

Додамо, що Остап Тимощук працює в Івано-Франківському окружному адміністративному суді з 2010 року.