Головою Івано-Франківського міського суду Наталію Деркач обрали у листопаді 2023 року

Голова Івано-Франківського міського суду Наталія Деркач опублікувала декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Наталія Деркач задекларувала понад 1,4 млн грн зарплати у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області. Також Наталія Деркач вказала, що отримала 262 тис. грн аліментів від колишнього чоловіка. На банківських рахунках у судді 61,3 тис. грн, а готівкою – 38 тис. доларів та 5 тис. євро.

У спільній власності голови Івано-Франківського міського суду та її родини квартира в Івано-Франківську, площею 104 м2. Також Наталія Деркач вказала у декларації, що у 2023 році позичила підприємству «Інпойнт Сіті», яке займається нерухомістю, 1,4 млн грн.

Додамо, що Наталія Деркач у 1998 році закінчила юридичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка, а в грудні 2001 року призначена суддею Івано-Франківського міського суду. Головою суду Наталію Деркач обрали у листопаді 2023 року. Вона замінила Тараса Антоняка, який очолював суд з 2014 року і не міг претендувати на цю посаду.