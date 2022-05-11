Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук прокоментувала інформацію про нібито вибухи поблизу гірськолижного курорту «Буковель» на Прикарпатті. За її словами, наразі в області спокійно.

Першим про вибухи поблизу Буковелі повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук. «Повідомляють про вибухи в Буковелі, Івано-Франківської області. Перевіряємо!», – написав Ігор Мосійчук у Facebook. Після оприлюднення посту у місцевих ЗМІ також з’явилась інформація про те, що поблизу курорту «Буковель» у середу, 11 травня, були чутні вибухи. Кілька ЗМІ написали, що джерелом звуків є випущена з території Білорусі ракета, що летіла в сторону Закарпаття. (Через годину Ігор Мосійчук видалив свій пост про вибухи без жодних пояснень).

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що наразі в області все спокійно. «Щодо інформації про нібито чутні вибухи на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно. Закликаю усіх зберігати спокій та бути пильними!», – зазначила Світлана Онищук.

У компанії «ПБС», яка займається дорожніми роботами на території Івано-Франківської області, у коментарі ZAXID.NET зазначили, що ніяких робіт, які могли б привести до вибухів чи до звуків, схожих на вибухи, сьогодні поблизу Буковелю не проводили. «Нічого такого у нас не проводилось», – сказав керівник компанії Олексій Пастернак.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET повідомили, що жодних викликів про вибухи поблизу гірськолижного курорту «Буковель» правоохоронцям не надходило. У прес-службі ДСНС Прикарпаття у коментарі ZAXID.NET зазначили, що викликів про вибухи поблизу Буковелю до рятувальних служб також не надходило.