Стрийський міськрайонний суд оштрафував голову місцевої ОСББ за напад на сусідку – місцеву зоозахисницю. Конфлікт трапився через різні погляди жінок на утримання притулку для тварин у підвалі будинку.

Як вказано у судовому вироку, інцидент трапився ще 20 травня 2021 року. Близько 18:00 голова ОСББ «Котляревського 10» Галина Ясінь зайшла у підвал будинку, де її сусідка Галина Левицька організувала притулок для котів. Галина Ясінь схопила жінку за передпліччя лівої та правої рук та сильно стиснувши їх руками, відштовхнула в сторону.

В судовому засіданні 4 серпня 2022 року потерпіла Галина Левицька розповіла, що доглядає тварин у підвалі своєї квартири. Коли у день конфлікту голова ОСББ намагалась зайти у підвал, вона її не впустила. Після цього Галина Ясінь почала штовхати її в груди і нанесла подряпини. Вона викликала поліцію та звернулась до медичного закладу. На думку Левицької, причиною цього конфлікту стало те, що голова ОСББ погано ставиться до тварин.

Галина Ясінь натомість заперечила свою провину. Вона заявила, що ОСББ прийняло рішення закрити притулок для тварин, що розташований у підвалі будинку. Однак 20 травня Галина Ясінь побачила у вікно припаркований автомобіль жінки, яка допомагає Галині Левицькій доглядати тварин.

«Побачивши автомобіль, попросила сусідку , щоб піти разом в підвал. Зійшовши в підвал, почула шум примусової каналізації. Відкрила двері і побачила, як потерпіла тримала кота і обробляла його, інші коти бігали по кімнаті. Спитала потерпілу, що стороння людина робить в підвалі. Потерпіла відповіла, що не може порахувати кількість котів. І зробила крок вперед, але потерпіла почала її пхати в груди. Згодом приїхала поліція і всі писали пояснення», – цитується заява Галини Ясінь в судовому вироку.

За словами Галини Ясінь, у неї не було ні мотиву, ні сили, щоб штовхати сусідку. А в підвал вона хотіла зайти, щоб порахувати скільки котів.

Суддя Руслан Шрамко, який розглядав цю справу, вислухав покази свідків та експерта і визнав Галину Ясінь винною у нанесені легких тілесних ушкоджень сусідці. Суд наклав на неї 510 грн штрафу. Окрім того, Галина Левицька подала у цій справі цивільний позов, де вимагала стягнути з голови ОСББ 24 тис. грн моральної компенсації, втім суд зменшив суму компенсації до 1000 грн. Також Галина Ясінь має сплатити сусідці 5000 грн, які та витратила на послуги адвоката.

Галина Ясінь може оскаржити цей вирок в апеляції впродовж 30 днів з моменту його проголошення.