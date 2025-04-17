Орест Кавецький із 2021 року очолює Золочівську районну раду

Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказавши мільйонні доходи дружини та годинник Cartier. Подружжя у 2024 році почало їздити на нових авто, що не перебувають у їхній власності.

Як вказано у декларації, у 2024 році Орест Кавецький отримав 329 тис. грн зарплати у Золочівській райраді. Дружина посадовця Христина декларує 1,1 млн грн від підприємницької діяльності та 820 тис. грн від продажу авто. Загальні річні доходи подружжя становлять 2,2 млн грн.

У 2024 році Орест Кавецький їздив на батьковому авто Audi A8 (2021 року випуску) за 2,8 млн грн, а до цього їздив на батьковому авто Mercedes E220 D (2021 року випуску). Христина Кавецька їздить на BMW X6 (2022 року випуску), яка також їй не належить. Власницею авто є Марія Карвацька, яка протягом 2021-2023 років подарувала їй 300 тис. грн.

У подружжя немає власної нерухомості, вони проживають у львівській квартирі матері Ореста Кавецького площею 160 м2. Торік Христина Кавецька стала власницею годинника від ювелірного дому Cartier за 243 тис. грн.

Із дружиною голови Золочівської райради Христиною Кавецькою пов’язані ТзОВ «Ламар груп», «Кава інвест» та ТзОВ «ТПВ Еко Інвест», а також ГО «Благодійний фонд «Кава», директоркою якого вона є.

36-річний львів’янин Орест Кавецький із 2021 року очолює Золочівську районну раду. До цього був директором та засновником кількох фірм, зокрема «Ламар груп», «Добро груп», «Гал сир продукт», «Енерго інвест Україна».

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.