Головні новини Львова за 31 жовтня

Реанімація після укусу, полювання на водіїв, чарівні палички та інші події цього дня

Суспільство31 жовтня, 18:58 5280

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Справи нападників на табір ромів почали розглядати в суді. У середу у Пустомитівському районному суді відбулось перше підготовче засідання.

Жінка, що заразилася сказом, у критичному стані. Вона кілька місяців не зверталася до лікарів, а коли почали проявлятися перші симптоми – стало надто пізно.

В центрі Львова КаМАЗ переїхав літню жінку. Смертельна ДТП трапилась поблизу пішохідного переходу поруч із Апеляційним судом Львівської області. За кермом КамАЗа був 23-річний житель Кам’янка-Бузького району.

Нерухомий склад «Львівелектротрансу». Через героїв паркування масово потерпає і громадський транспорт. Тільки на «Львівелектротрансі» від початку року сталось 238 незапланованих простоїв трамваїв та тролейбусів.

Львів’янка майструє чарівні палички. Такі, як у Гаррі Поттера. Якщо у знаменитому фантастичному романі їх робив Гаррік Олівандер, то у Львові знайшлась своя майстриня – це 24-річна Вольха.

Чемпіони Ігор нескорених повернулися додому. До Львова із далекої Австралії з Ігор Нескорених прилетіли Сергій Шимчак і Богдан Оксентюк. На двох у них аж чотири медалі.

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