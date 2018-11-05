Головні новини Львова за 5 листопада
Суспільство

Головні новини Львова за 5 листопада

Прямий ефір

сьогодні1620

Правоохоронці почали перевірку у парку на Сихові. Там наприкінці минулого тижня невідомі понищили дерева й вкрали світильники. Зараз правоохоронці встановлюють суму збитків і розшукують зловмисників.

На вулиці Лисенка — відреставрована брама. Оновили її коштом міського бюджету й мешканців будинку.

У цирку прем'єра — «Екзотична арена». Повітряні гімнасти підкорюють купол, волелюбні коні мчать галопом по манежу, пірати-акробати стрибають вище глядачів. А дует клоунів веселить навіть найповажнішу публіку.

У Трускавці закінчився кінофестиваль. Цього разу подію присвятили сучасному українському кіно. Показали як художні, так і документальні стрічки, зняті українцями або про Україну.

Львівські регбісти — чемпіони України серед юніорів. Львів прийняв заключний тур чемпіонату України з регбі-7 серед юніорів. Аби визначити найсильніших, 6 команд поділили на дві групи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук