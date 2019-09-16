Головні новини Львова за 16 вересня

На площі Ринок — капкани, щоб нагадати про в'язнів Кремля. Політв'язні досі залишаються за ґратами в кремлівських тюрмах, а більшість вироків — сфабриковані. Серед ув'язнених і багато кримських татар, які не підкорилися новій владі.

Стартували навчання Rapid Trident. Аби пройти злагоджений вишкіл, на Яворівський полігон прибуло понад три з половиною тисячі військових.

Військовим контрактникам платитимуть 25 тисяч гривень. Проте йдеться лише про львів'ян і тільки у випадку підписання контракту щонайменше на три роки.

Марш за права тварин у Львові. Минув він під гаслом «захист слабких — справа сильних». Тож подію відвідали кілька сотень львів'ян. Такі ж акції влаштували і в інших містах України.

Ремонт вулиці Пластової на фінальному етапі. Зараз тут укладають асфальт товщиною приблизно 10 см. Все для того, щоб дорога була надійною, а по ній могли проїхати вантажівки.

Спортивні туристи на відкритому Кубку Львова. Змагання відбулися у вихідні у парку «Погулянка».