Головні новини Львова за 19 листопада

Під час пожежі у військовій частині загинув військовослужбовець. У вівторок за три години полум’я повністю знищило адміністративну будівлю. У приміщенні перебували двоє військових.

Через аварію на трубопроводі — погодинне водопостачання. Причиною цього стала несправність на головній магістралі поблизу села Верчани.

Оновлену бібліотеку «Під Високим Замком» відкриють до кінця року. Туди з радістю приходитимуть не лише діти, а й дорослі.

Поляки передали львівським пожежникам тренажери. Такі тренажери наші західні сусіди мають у кожному воєводстві, а в Україні це буде перший вогневий модуль.

Громадський центр. Відбулось відкрите обговорення перспективного розвитку Франківського району.

Текстиль і вишивка Зав'ялової. Головна художниця Першого театру Дарія Зав'ялова відкрила персональну виставку у галереї «Зелена канапа».

Середньовічний бій. Зараз сучасні лицарі готуються до національного турніру, а наступного року дехто з них виступить на чемпіонаті світу.