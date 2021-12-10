Ще більше якісного громадського транспорту для Львова. «Електрон» спустив на рейки новий п'ятисекційний трамвай. Виконком нині погодив містобудівні умови і обмеження на зведення крематорію на території Голосківського цвинтаря. Перший день без одноразових поліетиленових мішечків. Принаймні задарма. Як віднині на ринках і в супермаркетах дають собі раду торговці та покупці, і якою є еко-альтернатива. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+135

Станом на 10 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 465 (+135 за попередню добу).

На Самбірщині чоловік вбив 31-річну вагітну дружину і намагався вчинити самогубство

На момент злочину вдома перебувала 10-річна дочка подружжя.

Ryanair відкриває новий рейс зі Львова у Нюрнберг

Польоти стартують з 30 березня та будуть виконуватися двічі на тиждень – по середах та неділях.

У центрі Львова на ходу загорівся електровелосипед кур'єра

Пожежа виникла об 11:57, коли кур’єр їхав на електровелосипеді вулицею Дорошенка.

Як отримати 1000 грн за вакцинацію

Як, де та коли вакциновані українці можуть отримати 1000 грн та на що вони її можуть витратити.

Спостерігати за птахами

Розповідаємо, яких пташок можна помітити на вулицях взимку, а також як правильно наповнювати годівнички.

Куди піти у Львові у вихідні 10-12 грудня

Прем'єра «Коли я була лисицею», фільм «Вавилон ХХ», проект «Від Романа до Йордана», вечір пам'яті Міська Барбари, День народження Бетховена.

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