З вікна восьмого поверху у Львові випала дворічна дівчинка, пастор євангельської церкви спростував в суді звинувачення у їзді під наркотиками, у «Вікні життя» залишили 5-денне немовля. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 10 травня.

+108

Станом на 10 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 507 (+108 за попередню добу).

На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Мешканців області закликають не розпалювати вогонь на відкритих територіях.

У «Вікні життя» львівської лікарні залишили 5-денне немовля

Мама дитини залишила записку із вибаченням. Зараз хлопчик перебуває під наглядом медиків та проходить необхідні обстеження й терапію.

Пастор євангельської церкви у Львові спростував в суді звинувачення у їзді під наркотиками

Повторна експертиза не виявила наркотиків у біоматеріалі Сергія Пільчака.

СБУ перевірятиме документи та оглядатиме автомобілі мешканців Львівщини

Із 12 до 14 травня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання у Львівській області.

З вікна восьмого поверху у Львові випала дворічна дівчинка

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив у себе на Facebook, що з вікна дитину викинула мати. У поліції цю інформацію не підтвердили. За кілька годин Зінкевич також спростував своє повідомлення.