Вакцинація триває за планом. Цього тижня почали щеплювати вчителів, на черзі водії громадського транспорту та комунальники. Громадський простір біля озера на Панча кардинально оновлять. Які зміни запланували урбаністи? Майже 100-річний дерев'яний костел у Рудному таки збережуть і зносити не будуть. Нову церкву пообіцяли звести поруч історичної пам'ятки. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 12 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 58 804 (+410 за попередню добу).

Через підпал сухої трави в селі біля Львова згоріли три автобуси

Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова.

Директора фірми Брезіцьких посадили під домашній арешт

Орест Половинко є директором компанії «Добрі дороги» і підозрюється у привласненні 2 млн грн на ремонтах доріг.

Померла мама глави УГКЦ Святослава Шевчука

Віра Шевчук проживала у Стрию, де викладала в музичній школі. Вона померла після важкої недуги на 74 році життя.

Священик ПЦУ заперечив намір знести дерев'яну церкву в Рудному

Дерев’яний костел у Рудно, нині відомий як церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудований у 1935 році.

У Дрогобичі під час руху загорівся рейсовий автобус

Пожежа виникла у неділю, 11 квітня, в рейсовому автобусі ПАЗ сполученням Дрогобич – Рихтичі.

На Львівщині викрили підпільне виробництво горілки відомих марок

Фальсифікатори виготовляли підроблену горілку популярних марок: «Хортиця», «Green Day», «Хлібний Дар», «Гетьман» тощо. На торгівлі фальсифікатом банда заробляла до 4 млн грн в місяць.

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