Головні новини Львова за 12 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Вакцинація триває за планом. Цього тижня почали щеплювати вчителів, на черзі водії громадського транспорту та комунальники. Громадський простір біля озера на Панча кардинально оновлять. Які зміни запланували урбаністи? Майже 100-річний дерев'яний костел у Рудному таки збережуть і зносити не будуть. Нову церкву пообіцяли звести поруч історичної пам'ятки. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 12 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 58 804 (+410 за попередню добу).
Через підпал сухої трави в селі біля Львова згоріли три автобуси
Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова.
Директора фірми Брезіцьких посадили під домашній арешт
Орест Половинко є директором компанії «Добрі дороги» і підозрюється у привласненні 2 млн грн на ремонтах доріг.
Померла мама глави УГКЦ Святослава Шевчука
Віра Шевчук проживала у Стрию, де викладала в музичній школі. Вона померла після важкої недуги на 74 році життя.
Священик ПЦУ заперечив намір знести дерев'яну церкву в Рудному
Дерев’яний костел у Рудно, нині відомий як церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудований у 1935 році.
У Дрогобичі під час руху загорівся рейсовий автобус
Пожежа виникла у неділю, 11 квітня, в рейсовому автобусі ПАЗ сполученням Дрогобич – Рихтичі.
На Львівщині викрили підпільне виробництво горілки відомих марок
Фальсифікатори виготовляли підроблену горілку популярних марок: «Хортиця», «Green Day», «Хлібний Дар», «Гетьман» тощо. На торгівлі фальсифікатом банда заробляла до 4 млн грн в місяць.