Хто останній на щеплення? Львівський IT-кластер розпочав масштабну вакцинацію програмістів. Спільнота налічує понад 30 тисяч фахівців. І головна джазова подія літа повертається до міста Лева. Розповімо як проведуть перший великий фест від початку пандемії і хто приїде зі світових зірок. Худоба не винна або де селянам пасти корів. Держгеокадастр приватизував пасовище, за яке люди борються півроку. Мешканці Великих Передримих погрожують привести рогатих до чиновників. Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 12 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 579 (+34 за попередню добу).

Львівський студент отримав вирок за облиття фарбою пам’ятника Бандері

Юнаку призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Водія приміської маршрутки оштрафували на 34 000 грн за стоячих пасажирів

Під час розгляду справи з'ясувалося, що Степан Дзюма є злісним порушником правил перевезень у громадському транспорті під час карантину.

Друга доза вакцини від Covid-19

Розбиралися, чи можна щепитися вдруге не тією вакциною, де саме відбувається друга вакцинація, а також коли в Україні з’являться Covid-паспорти.

Підірваний в Івано-Франківську автомобіль належить Тарасу Белзу

Автомобіль BMW X5, який підірвали з ручного протитанкового гранатомета в Івано-Франківську, належить 26-річному уродженцю Львівщини Тарасу Белзу.

На Leopolis Jazz Fest пропускатимуть лише глядачів із негативним Covid-тестом

В центрі Львова та біля локацій заходу мобільні бригади робитимуть антиген-дослідження. Фестиваль Leopolis Jazz Fest відбудеться 24-28 червня.

Державіаслужба анулювала права SkyUp на п’ять рейсів зі Львова

Авіакомпанія відмовилась від рейсів зі Львова до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама та Праги.

Майже 68% львів'ян підтримують будівництво сміттєпереробного заводу у місті

Соціологи з'ясували ставлення львів'ян до проблеми утилізації сміття.

«Онур» відремонтує дорогу зі Стрия до Ходорова за півтора мільярда гривень

Дорожники відремонтують майже 50 км дороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка.

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