Працювали в червоній зоні попри заборону та епідемічну небезпеку. У Львові примусово закрили кілька закладів, які порушували карантин. Дізнаємося деталі та санкції для порушників. Палії трави ніяк не вгомоняться. Цього разу вогонь завдав непоправної шкоди - загинула людина. Чи покарають винних? І насамкінець - новий проект «Добро в дії». Розкажемо історію чоловіка, який покинув місто і збудував власне ранчо в селі неподалік. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 13 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 59 308 (+504 за попередню добу).

Помер знаменитий львівський радіоведучий Ігор Мосесов

Майже 30 років Ігор Мосесов створював популярні серед меломанів радіопрограми «Jazz Pro» і «Музика з шухлядок і не тільки».

Львівські комунальники знову влаштували пилову бурю біля парку

Працівники ЛКП використали техніку не за призначенням і здійняли довкола пил та пісок.

Двоє львів'ян викидали котів з балконів на очах у дітей

72-річний львів'янин на очах у сусідських дітей виникнув чотирьох кошенят з балкона своєї квартири. Ще один схожий випадок трапився наступного дня на вул. Любінській, де вітчим викинув кота своєї 12-річної пасербиці з шостого поверху.

Поліцейський приватизував землю під нелегальним автозвалищем біля Львова

Паралельно з цим власник величезного автошрота у селі Красів Микола Тарас намагається узаконити землю під ним через суд.

Львівська облрада розділила 217 млн грн на будівництво

За ці 217 млн грн планують профінансувати роботи на понад 100 об'єктах, зокрема, у школах, лікарнях та спортивних спорудах.

Нове харчування в українських школах запровадять вже цьогоріч

Нове меню має на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей.

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