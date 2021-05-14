До 5 тисяч ПЛР-тестувань на добу. У Львівському лабораторному центрі показали роботизований комплекс для швидкої та якісної діагностики. По 10 гаражів на одного мешканця. В Рясній-Руській взялись дерибанити землі під приводом будівництва гаражних кооперативів. Хто готував цю аферу перед об'єднанням громад? У парки Львова обмежать доступ. Цього разу не через локдаун, а тому що будуть труїти кліщів. Розповімо, коли і де не рекомендують гуляти з дітьми та домашніми улюбленцями. Про головні події дня розповість Віталій Клубліков та Софія Торощук.

+187

Станом на 14 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 846 (+187 за попередню добу).

У Львові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути

Тролейбуси №24, 25 та №31 не курсуватимуть ввечері 14 та 15 травня.

Журналістам заборонили сфотографувати кабінет голови Львівської облради

Заборону пояснили карантинними обмеженнями.

Спиртзавод у Раві-Руській продали за 31 млн грн

Спиртзавод у Раві-Руській став шостим державний спиртовий завод на Львівщині, який продали з аукціону.

Суд дав умовний термін за застреленого біля Червонограда собаку

За застреленого собаку сусіда 29-річному чоловіку призначили рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання, встановивши умовне покарання.

У центрі Львова встановлять першу модульну вбиральню за 4 млн грн

Автоматизовану вбиральню планують встановити на проспекті Свободи біля старих підземних громадських туалетів.

Куди піти у Львові у вихідні 14-16 травня

Фестиваль крафтового пива та вінілової музики, виставка Євгена Равського, прем'єра «Ім'я», рок-хіти на органі та лялькова вистава на даху.

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