«Укрзалізниця» призначила на Великдень додаткові потяги до Західної України, для порятунку 7-місячного Давида українці зібрали майже 2 млн грн, померли професор Львівської політехніки Орест Лозинський та професор Львівського університету Любомир Сеник. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 17 квітня.

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Станом на 17 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 61 061 (+406 за попередню добу).

Львів долучився до міжнародної акції з висадки дерев

У межах проекту «Озеленення планети» на Львівщині висадили понад 100 тис. саджанців.

За місяць для порятунку 7-місячного Давида українці зібрали майже 2 млн грн

Давид від народження живе у львівській обласній лікарні ОХМАТДИТ через проблеми з диханням. У нього діагностували двобічний парез діафрагми. Тобто його діафрагма не скорочується і легені не можуть самостійно набрати повітря.

Помер професор Львівської політехніки Орест Лозинський

Вчений працював в університеті з 1965 року. Також 17 квітня стало відомо про смерть професора Львівського університету Любомира Сеника.

«Укрзалізниця» призначила на Великдень додаткові потяги до Західної України

Додаткові потяги курсуватимуть з 29 квітня до 10 травня.

Які культурні події Львова доступні безкоштовно онлайн 16-18 квітня

Вистави «Формули екстази», «Весілля», «Король олень», фільм «Хазяїн» 1979 року, майстер-клас писанкарства, філармонійні концерти.