Головні новини Львова за 17 травня

Міськрада заборонила скандальне будівництво на Горбачевського. Таке рішення прийняв виконком міськради. Члени комітету скасували містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового будинку.

Дівчата, які знайшли хворого на сказ собаку, звернулися до лікарів. Задля профілактики захворювання сестрам 14-ти і 16-ти років, які контактували з твариною, проведуть вакцинацію.

Студенти змагаються на дебатах з конституційного правосуддя. Щоб перевірити, хто вправніший у Конституції, до Львова з’їхалися 8 найкращих студентських команд.

Почалася традиційна проща до Унева. Майже тисяча паломників за два дні подолають понад 60 кілометрів дороги.

75 Роковини геноциду кримських татар. Сімдесят п’ять років тому почалась депортація кримських татар. За три дні Радянська влада, вивезла з Криму усе його етнічне населення.

На об'їзній довкола Львова нові схеми руху. Служба автомобільних доріг змінює схему руху на об’їзній дорозі навколо Львова. На завершальному етапі — побудова кільця на перехресті у Сокільниках.

Стартувала обласна першість із плавання. Цьогоріч старти об`єднали майже двохсот атлетів.