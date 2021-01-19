Воду освятили, але без урочистостей. А от застереження не пірнати у водоймах в лютий мороз львівські моржі проігнорували. Подбайте про правильну утилізацію. Цієї середи і наступної новорічну ялинку можна занести на сміттєвий майданчик. Або в інші дні - у пункти прийому. Брами далі реставрують. Фахівці повернули історичний вигляд дверям будинку на вул. Льва Толстого. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+131

Станом на 19 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 228 (+131 за попередню добу).

Синоптики прогнозують суттєве потепління у Львові

З середи, 20 січня, у Львові та області очікується суттєве потепління. Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура повітря вдень буде вища 0°, а вночі ще можливі легкі морози.

Сиділи і сидіти будемо

Розповідаємо як масово звільнені львівські митники повертаються на роботу.

Посадовець «Львівської залізниці» відшкодує 412 тис. грн за майнінг криптовалюти

Володимир Гавронський крав електрику для майнінгу криптовалюти у одному з підрозділів залізниці на Тернопільщині.

Як цивілізовано утилізувати новорічні ялинки у Львові

Залишити ялинку біля сміттєвих баків під будинком можна буде 20 та 27 січня. Зробити це потрібно до 14:00, їх зберуть та передадуть на утилізацію – ялинки використають як вторсировину.

Поліція знайшла зниклу п'ять днів тому вагітну львів'янку

Оксана Бекеш знайшлася жива та неушкоджена. Увесь час вона перебувала у своїх знайомих.

Під час святкової літургії у церкві помер 53-річний львів'янин

Правоохоронці ще встановлюють точну причину смерті, однак вже заперечили поширену у соцмережах інформацію про те, що він замерз до смерті.