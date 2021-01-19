Головні новини Львова за 19 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Воду освятили, але без урочистостей. А от застереження не пірнати у водоймах в лютий мороз львівські моржі проігнорували. Подбайте про правильну утилізацію. Цієї середи і наступної новорічну ялинку можна занести на сміттєвий майданчик. Або в інші дні - у пункти прийому. Брами далі реставрують. Фахівці повернули історичний вигляд дверям будинку на вул. Льва Толстого. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.
Станом на 19 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 228 (+131 за попередню добу).
Синоптики прогнозують суттєве потепління у Львові
З середи, 20 січня, у Львові та області очікується суттєве потепління. Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура повітря вдень буде вища 0°, а вночі ще можливі легкі морози.
Розповідаємо як масово звільнені львівські митники повертаються на роботу.
Посадовець «Львівської залізниці» відшкодує 412 тис. грн за майнінг криптовалюти
Як цивілізовано утилізувати новорічні ялинки у Львові
Залишити ялинку біля сміттєвих баків під будинком можна буде 20 та 27 січня. Зробити це потрібно до 14:00, їх зберуть та передадуть на утилізацію – ялинки використають як вторсировину.
Поліція знайшла зниклу п'ять днів тому вагітну львів'янку
Оксана Бекеш знайшлася жива та неушкоджена. Увесь час вона перебувала у своїх знайомих.
Під час святкової літургії у церкві помер 53-річний львів'янин
Правоохоронці ще встановлюють точну причину смерті, однак вже заперечили поширену у соцмережах інформацію про те, що він замерз до смерті.