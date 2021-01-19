З середи, 20 січня, у Львові та області очікується суттєве потепління. Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура повітря вдень буде вища 0°, а вночі ще можливі легкі морози.

Як розповів ZAXID.NET синоптик Львівського гідрометцентру Валерій Єлісеєв, потепління зумовлене проходженням теплих атмосферних фронтів з заходу. Так, вночі 20 січня температура повітря становитиме -3-8°, а вдень підніметься до 3°. У Карпатах упродовж дня можливі морози до -3°. Протягом дня в області прогнозують мокрий сніг та ожеледицю.

У четвер, 21 січня, температура повітря вночі опуститься до -2°, а вдень становитиме 1-6°. Синоптики не прогнозують у цей день опадів, однак можливі пориви вітру 9-14 м/c, місцями 15-18 м/c.

Вночі 22 січня синоптики прогнозують від -2° до 2°, а вдень температура може піднятися до 3-8°.

Протягом 23-24 січня проходитимуть більш прохолодні атмосферні фронти з опадами – дощами і мокрим снігом. Температура упродовж двох діб коливатиметься в межах 0-5°. Дощі найімовірніше випадуть у гірській місцевості.

За прогнозами синоптиків, до кінця січня у Львівській області уже не буде сильних морозів.