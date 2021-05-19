Пакет солідарності від європейського банку. Львів отримає 22 млн євро підтримки. Однак ще стільки ж доведеться віддати до держбюджету. Велика реставрація, але по-львівськи. У нашому місті продовжують оновлювати старе трамвайне депо. Розкажемо і покажемо, як виглядатиме відремонтований простір. Насамкінець приберегли для вас солодку тему. Чи є врожай полуниці та в скільки обійдеться за кілограм. Про головні події розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+136

Станом на 19 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 249 (+136 за попередню добу).

Перші камери автофіксації порушень ПДР у Львові. Карта

Львів стане першим містом після Києва, де запрацюють такі комплекси. У місті встановлять 12 комплексів контролю швидкості.

У львівській лікарні ОХМАТДИТ планують суттєве скорочення персоналу

За попередніми розрахунками, йдеться про скорочення штату працівників на 35% (281 посада).

Львів’янин викликав поліцію, бо забув, де припаркував своє авто

Тепер чоловік має сплатити до 119 грн штрафу через неправдивий виклик поліції.

«Поодинці ми втратимо і лікарні, і лікарів»

Цього тижня депутати ЛМР розглядатимуть нову медичну стратегію, яка передбачає об’єднання міських лікарень у три кластери. Навіщо об’єднувати лікарні? І як ці зміни оцінюють самі медики?

Поліція оголосила у розшук зниклу у Львові 13-річну школярку

Про зникнення Анни Кінаш повідомили її батьки у середу, 19 травня. Вона пішла з дому та не виходить на зв'язок з рідними.

Помер колишній головний диригент Львівської опери Михайло Дутчак

Михайло Дутчак працював у Львівському театрі опери та балету 45 років.

Не дійти до межі

Розповідаємо, як розпізнати депресивний розлад у себе та своїх близьких, коли та куди у Львові можна звертатися по допомогу, а яких психотерапевтів варто остерігатися.

У сім’ї 10-річної львів’янки, яка випала з вікна, фіксували домашнє насильство

Батька 10-річної дівчинки Галини Л. притягали до відповідальності за домашнє насильство.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення понад 20 вулиць Львова

У четвер, 20 травня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 26 вулицях у Львові. Також протягом дня 25 вулиць Львова будуть без водопостачання. Даємо переліки адрес.

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