Вакцина на Львівщині закінчується. Планові щеплення від коронавірусу на деяких пунктах вакцинації призупинили. Дійшли руки і до другої черги. У Львові продовжили демонтаж Монумента слави. Декомунізовані барельєфи передають у музей «Територія терору». Чим дихають львів'яни. У місті запустили інтерактивну карту якості повітря. В якому районі датчики фіксують найбільше забруднення? Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 21 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 62 069 (+222 за попередню добу).

У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави

Після демонтажу оголосять архітектурний конкурс на створення нового пам’ятного комплексу та громадського простору.

22-річний водій Ford Fusion збив львів’янку на тротуарі

На перехресті проспекту Чорновола та вул. Під Дубом у центрі Львова 22-річний водій Ford Fusion на швидкості збив львів’янку, яка йшла тротуаром.

ЗМІ повідомили про виявлення львівськими митниками 125 кг героїну

Героїну загальною вартістю 280 млн грн виявили у паливному баці автомобіля.

У Львові запрацювала інтерактивна карта моніторингу якості повітря

Станції моніторингу замірюють в різних районах Львова рівень забрудення, вологість і температуру повітря.

Львівська депутатка власним коштом обладнала лікарняну палату в ОХМАТДИТі

Ремонт і облаштування такої палати коштує 150-200 тис. грн. Ініціативу Тетяти Бей вже підхопили інші доброчинці.

Мешканці чотирьох гірських сіл на Львівщині опинились в ізоляції через погану дорогу

Ремонт ґрунтової дороги Бориня-Боберка обіцяють почати уже наступного тижня.

Традиційний Великодній ярмарок у Львові скасували через карантин

Львів і досі перебуває у червоній карантинній зоні, тож, щоб уникнути скупчення людей, у місті не проводитимуть традиційного Великоднього ярмарку.

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