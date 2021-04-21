Головні новини Львова за 21 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Вакцина на Львівщині закінчується. Планові щеплення від коронавірусу на деяких пунктах вакцинації призупинили. Дійшли руки і до другої черги. У Львові продовжили демонтаж Монумента слави. Декомунізовані барельєфи передають у музей «Територія терору». Чим дихають львів'яни. У місті запустили інтерактивну карту якості повітря. В якому районі датчики фіксують найбільше забруднення? Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 21 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 62 069 (+222 за попередню добу).
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави
Після демонтажу оголосять архітектурний конкурс на створення нового пам’ятного комплексу та громадського простору.
22-річний водій Ford Fusion збив львів’янку на тротуарі
На перехресті проспекту Чорновола та вул. Під Дубом у центрі Львова 22-річний водій Ford Fusion на швидкості збив львів’янку, яка йшла тротуаром.
ЗМІ повідомили про виявлення львівськими митниками 125 кг героїну
Героїну загальною вартістю 280 млн грн виявили у паливному баці автомобіля.
У Львові запрацювала інтерактивна карта моніторингу якості повітря
Станції моніторингу замірюють в різних районах Львова рівень забрудення, вологість і температуру повітря.
Львівська депутатка власним коштом обладнала лікарняну палату в ОХМАТДИТі
Ремонт і облаштування такої палати коштує 150-200 тис. грн. Ініціативу Тетяти Бей вже підхопили інші доброчинці.
Мешканці чотирьох гірських сіл на Львівщині опинились в ізоляції через погану дорогу
Ремонт ґрунтової дороги Бориня-Боберка обіцяють почати уже наступного тижня.
Традиційний Великодній ярмарок у Львові скасували через карантин
Львів і досі перебуває у червоній карантинній зоні, тож, щоб уникнути скупчення людей, у місті не проводитимуть традиційного Великоднього ярмарку.