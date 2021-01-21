Самобуду – не буде. Архбудконтроль спинив незаконне будівництво біля ринку «Добробут». Для дуба – новий статус. 150-річне дерево на Франка буде пам’яткою природи місцевого значення. Вчимось цивілізовано викидати святкові дерева. До міської станції компостування за день звезли півтори тонни новорічних ялинок. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+215

Станом на 21 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 552 (+215 за попередню добу).

Як у Львові працює «муніципальна няня». FAQ

Пояснюємо, що потрібно зробити батькам, аби скористатися «муніципальною нянею» у Львові, хто може претендувати на компенсацію та на яку саме.

Молода пара загинула від чадного газу у Львові

На вул. Городоцькій, 110 біля Привокзальної площі від отруєння чадним газом загинула 19-річна львів'янка і 22-річний мешканець Турки. У сусідній кімнаті ночувала ще одна пара, вони не постраждали.

Збиту маршруткою студентку львівський суд оштрафував за порушення ПДР

Дівчина перебігала поза переходом вул. Дорошенка, коли її збила маршрутка.

На ремонт доріг Львівщини цьогоріч витратять майже 1 млрд грн. Список

Ми позначили на карті усі дороги місцевого значення, які планують відремонтувати у 2021 році.

Директорку комунального підприємства ЛМР затримали на хабарі

53-річну Наталію Юзич підозрюють в отриманні 500 доларів хабаря. На час проведення розслідування її відсторонили від роботи.