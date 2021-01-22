МАЗи проти «Електронів». Що обере Львів?.

Що ремонтуватимуть у великому Львові цього року? Депутатам презентували проект бюджету розвитку. Перший локдаун 2021 року на фінішній прямій. Львівські підприємці підраховують збитки та розповіли як пережили жорсткий карантин. Разом - сила. Свято українського державотворення та єдності українських земель. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+233

Станом на 22 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 785 (+233 за попередню добу).

ЗМІ повідомили про затримання на хабарі брата Василя Пісного

За даними ЗМІ, Петра Пісного затримали у Києві під час отримання 300 тис. грн – другої частини хабаря у 460 тис. грн.

Знайденому у горах Румунії 25-річному львів’янину ампутують три пальці

Чоловік заблукав під час самостійного сходження на гору Піп Іван Мармароський та зазнав обмороження.

Львівську лікарню включили у американський проект з лікування важких форм раку

Колеги з американського дитячого медичного госпіталю святого Юди запримітили львівських онкологів на міжнародних конференціях і запропонували співпрацю.

Наталія і Ярослав Дубневичі ділять майно після 30 років шлюбу

На думку юристів, такі дії Наталії Дубневич можуть свідчити про спроби убезпечити спільне майно перед загрозою арешту. При цьому, щоб розділити майно через суд, подружжю не обов'язково розлучатися.

Голова ЛОДА подав президенту кандидатури нових голів РДА

За нашими даними, трьох кандидатів уже погодили в Офісі президента, ще чотирьох претендентів – розглядають.