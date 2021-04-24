На Львівщині оголосили в розшук 45-річного чоловіка з розладами психіки, YouTube остаточно заблокував канали ZIK, 112 та NewsOne в Україні, заповненість ковід-ліжок у Львові пішла на спад. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 24 квітня.

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Станом на 24 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 096 (+302 за попередню добу).

На Львівщині оголосили в розшук 45-річного чоловіка з розладами психіки

45-річний Тарас Найчук зник ще 5 квітня, востаннє його бачили у смт Куликів. Чоловік має розлади психіки та часто їздив до Львова.

У Львові затримали водія з перевищеною у 13 разів нормою алкоголю в крові

Тепер йому загрожує позбавлення прав та 17 тис. грн штрафу.

На Львівщині 25-річний чоловік під приводом купівлі викрав мотоцикл

Під приводом перевірки технічної справності мотоцикла він сів на нього та поїхав геть. Його оперативно розшукали правоохоронці.

Заповненість ковід-ліжок у Львові (нарешті) пішла на спад. Графік дня

Станом на суботу, 24 квітня, із 1616 місць, виділених для хворих на коронавірус, вільними є більше половини. У пікові 10-12 квітня заповненість лікарень у Львові сягала 80%.

Вбивцю мешканця Винників засудили на 12 років тюрми

Чоловік вбив 65-річного винниківчанина садовими ножицями та спробував задушити його сина.

YouTube остаточно заблокував канали ZIK, 112 та NewsOne в Україні

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ щодо фінансування тероризму.

Львів’яни вийшли на толоку перед Вербною неділею

Крім небайдужих містян, до толоки долучилися працівники та депутати міської ради, представники протестанських церков, а також мер Львова Андрій Садовий.