Львівську модель покарали за ДТП під наркотиками, суд ув’язнив львів’янина, який здавав в оренду неіснуючі садиби у Карпатах, образи відомих українських жінок відтворили на основі ляльок Barbie, пропонуємо впізнати їх, пройшовши тест. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 25 липня.

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Станом на 25 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 219 (+16 за попередню добу).

Суд покарав 24-річну львівську модель за ДТП під наркотиками

Суд оштрафував на 17 тис. грн і позбавив водійських прав львівську модель Анну-Мар'яну Самолук. Дівчину на автомобілі Tesla зупинили патрульні, коли вона скоїла ДТП в центрі міста і втекла.

Наші Barbie

У Львові відкрили виставку «Barbie: Пані України», де представили 36 ляльок в образах відомих українок. Ми обрали сім ляльок та пропонуємо відгадати, хто є хто, пройшовши тест.

Високий сезон

Публікуємо актуальну інформацію про правила перетину кордону для туристів з України у популярні морські країни.

Суд ув’язнив львів’янина, який здавав в оренду неіснуючі садиби у Карпатах

Миколі Бабію вдалося двічі обманути туристок завдяки неправдивим оголошенням на OLX.

Львів’янин відсудив у комунальників компенсацію через падіння снігової брили на машину

Водій авто Seat Ateca стягнув з львівських комунальників 35,5 тис. грн за ремонт машини, на яку впала льодова брила. Суд став на сторону водія і визнав винним ЛКП, яке повинно було почистити дах будинку від снігу.