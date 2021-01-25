Перший локдаун 2021 року успішно пережили. Віднині заборонені шкарпетки, книги та кафе з рестораціями знову до ваших послуг. Ремонт доріг триває за будь якої погоди. На Бандери облаштовують водомережі, каналізування, колектор та мостять бруківку. Так-так, там буде бруківка. І знову тихий вбивця - чадний газ. За вихідні маємо черговий антирекорд отруєнь на Львівщині. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 25 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 142 (+60 за попередню добу).

На Львівщині за 1,5 млрд грн відремонтують дорогу зі Стрия до Ходорова

У межах робіт облаштують дві нові розв'язки та відремонтують п'ять мостів.

Озеро «Електрон» у Винниківському лісі забудують дачами

Львівський концерн «Електрон» має намір збудувати близько 30 відпочинкових будинків на території колишньої відпочинкової бази підприємства у Винниківському лісі.

У Львові позашляховик в’їхав у маршрутку з пасажирами

У ДТП потрапила маршрутка №51, що курсує за маршрутом ТЦ Victoria Gardens – «Галицьке перехрестя». За попередніми даними, водій маршрутки не надав переваги у русі Toyota Land Cruiser.

У львівському Парку культури встановлять копію вежі Донецького аеропорту

Півтораметрову металеву вежу відкриють на центральній алеї парку 30 січня, до шостої річниці трагічних подій оборони Донецького аеропорту.

Львівську маршрутку втілили у розкішному торті. Фото дня

На виготовлення торта вагою 5,3 кг кондитерка витратила півтори доби. Цей торт замовили на день народження 32-річного водія АТП-1 Володимира Ясинського, який працює на 61-му маршруті.

Давній монастир у Раві-Руській перетворять на дитбудинок сімейного типу

Колишні монастирські келії перебудують у чотири житлові сегменти і закуплять усе необхідне обладнання.

ДАБК зупинила будівництво ЖК «Tiffany apartments» у Львові

Міська інспекція ДАБК оштрафувала будівельну компанію «Мій дім» на 700 тис. грн за виявлення порушень під час будівництва ЖК«Tiffany apartments» на вул. Пасічній.