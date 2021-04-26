З червоної – одразу в жовту карантинну зону. У Львові послаблюють карантин, кількість хворих на ковід знову зменшується. Ще один передвісник справжнього потепління – у Львові відновлюють роботу фонтанів. Паска, ковбаска, писанки. Знаємо, у скільки гривень цьогоріч обійдеться великодній кошик. Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+189

Станом на 26 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 402 (+189 за попередню добу).

У Львові дозволили роботу кафе, магазинів з одягом і ТРЦ

Міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити у Львові повноцінну роботу ресторанів, усіх магазинів, ТРЦ, закладів культури з 26 квітня.

Учні львівських шкіл повернуться на навчання з 5 травня

Очне навчання для старшокласників відновили з 5 травня, оскільки більшість шкіл пішли на канікули перед Великоднем.

Як не зіпсувати паску?

Чи вмієте ви готувати паску? А може хотіли б спробувати? Ми зібрали основні секрети випікання паски та пропонуємо пройти невеликий тест. Також публікуємо три перевірені рецепти пасок, які ви можете приготувати разом із сім’єю.

Син мера Бродів побив журналіста за зйомку вечірки у ресторані

Син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив журналіста місцевого телеканалу «Броди Online» Сергія Нікішина та розбив його відеокамеру.

Головним військовим комісаром Львівщини став 57-річний Іван Марченко

Його дружина Людмила Марченко є народною депутаткою від «Слуги народу».

Двох львів’ян затримали за викрадення 800 тис. грн з припаркованого авто

Їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 1,3 млн грн.

У Львові вперше провели трансплантацію нирки 13-річній дитині

Трансплантацію провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Постачальники оприлюднили річні ціни на газ для населення

Вартість газу в обов'язкових тарифах починається від 7,88 грн/м3.

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