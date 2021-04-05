Суд звільнив від тюремного ув’язнення члена угруповання, що торік був причетний до викрадення львівського підприємця, у трамваях встановили перші валідатори е-квитка, окружний адмінсуд Києва скасував приєднання Малехова до Львівської ОТГ. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 5 квітня.

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Станом на 5 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 54 542 (+616 за попередню добу).

Суд дав умовний термін за викрадення львівського підприємця

Члени угруповання залякували львів’янина та змушували відмовитись від заборгованих йому 158 тис. доларів.

17-річний хлопець випадково пробив легеню цвяхозабивним пістолетом

До ОХМАТДИТу з Жовківського району «швидка» привезла 17-річного хлопця з проникаючим пораненням грудної клітки і ураженням лівої легені. На рентген-знімку лікарі побачили будівельний цвях.

Окружний адмінсуд Києва скасував приєднання Малехова до Львівської ОТГ

Суд вирішив, що була порушена процедура добровільного об’єднання громад.

Чотирьох медиків у Новому Роздолі судитимуть через смерть вагітної підлітки

Лікарів звинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до смерті 17-річної дівчини.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 30 вулиць у Львові

У вівторок, 6 квітня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях. Роботи розпочнуть з 08:00 та триватимуть до 17:00. Публікуємо перелік адрес.

У 8-й міській лікарні Львова відкривають додаткове ковідне відділення

Нове ковідне відділення на 38 ліжок з киснем відкривають на базі колишньої 4-ї поліклініки. Його встигли відремонтувати за останні два тижні.

У львівських трамваях встановили перші валідатори е-квитка

Пасажири скористатись валідатором поки що не зможуть, оскільки система працюватиме в тестовому режимі.