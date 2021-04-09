Львівських комунальників та освітян почнуть вакцинувати від коронавірусу, на Сигнівці планують облаштувати індустріальний парк, ще понад 220 львівських медиків отримають матеріальну допомогу від міста. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 9 квітня.

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Станом на 9 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 57 295 (+819 за попередню добу).

Наступного тижня у Львові почнуть вакцинувати комунальників та освітян

Станом на 9 квітня у Львові провакцинували 11,2 тис. мешканців, серед яких лікарі, соцпрацівники та громадські активісти.

Понад 18 га землі у промзоні «Сигнівка» забудують складами й адмінбудівлями

На Сигнівці планують облаштувати індустріальний парк. 60% всієї площі займатимуть виробничі приміщення.

У Краківці затримали українця з фальшивим ПЛР-тестом

28-річний мешканець Львівщини намагався перетнути кордон із фальшивим результатом ПЛР-тесту.

Суд виніс вирок двом підліткам за жорстоке вбивство безпритульних у Львові

Двоє хлопців три дні знущалися над двома бездомними, які ночували у закинутому будинку на вул. Богдана Хмельницького. Вони отримали 8 і 12 років позбавлення волі.

Ще понад 220 львівських медиків отримають матеріальну допомогу від міста

Медичні працівники отримають матеріальну допомогу у розмірі 20 тис грн і 10 тис. грн.

Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 9-11 квітня

Вистави «Іфігенія в Авліді», «Королева краси», «Пропала грамота», концерт оркестру INSO-Lviv, записи Соломії Крушельницької 1951 року.

На Львівщині відкриють завод із виробництва преміксів за 4 млн євро

У селі Хильчиці Золочівського району відкриють завод з виробництва вітамінно-мінеральних сумішей (преміксів) для сільськогосподарських тварин.