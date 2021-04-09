Головні новини Львова за 9 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Andrii Shiliaiev
Львівських комунальників та освітян почнуть вакцинувати від коронавірусу, на Сигнівці планують облаштувати індустріальний парк, ще понад 220 львівських медиків отримають матеріальну допомогу від міста. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 9 квітня.
Станом на 9 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 57 295 (+819 за попередню добу).
Наступного тижня у Львові почнуть вакцинувати комунальників та освітян
Станом на 9 квітня у Львові провакцинували 11,2 тис. мешканців, серед яких лікарі, соцпрацівники та громадські активісти.
Понад 18 га землі у промзоні «Сигнівка» забудують складами й адмінбудівлями
На Сигнівці планують облаштувати індустріальний парк. 60% всієї площі займатимуть виробничі приміщення.
У Краківці затримали українця з фальшивим ПЛР-тестом
28-річний мешканець Львівщини намагався перетнути кордон із фальшивим результатом ПЛР-тесту.
Суд виніс вирок двом підліткам за жорстоке вбивство безпритульних у Львові
Двоє хлопців три дні знущалися над двома бездомними, які ночували у закинутому будинку на вул. Богдана Хмельницького. Вони отримали 8 і 12 років позбавлення волі.
Ще понад 220 львівських медиків отримають матеріальну допомогу від міста
Медичні працівники отримають матеріальну допомогу у розмірі 20 тис грн і 10 тис. грн.
Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 9-11 квітня
Вистави «Іфігенія в Авліді», «Королева краси», «Пропала грамота», концерт оркестру INSO-Lviv, записи Соломії Крушельницької 1951 року.
На Львівщині відкриють завод із виробництва преміксів за 4 млн євро
У селі Хильчиці Золочівського району відкриють завод з виробництва вітамінно-мінеральних сумішей (преміксів) для сільськогосподарських тварин.