Наступного тижня у Львові почнуть вакцинувати від Covid-19 освітян, водіїв, контролерів, працівників АТП та стратегічних комунальних підприємств. Про це на брифінгу на підсумками засідання міського штабу з протидії коронавірусу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, станом на 9 квітня у Львові провакцинували 11,2 тис. мешканців, серед яких лікарі, соцпрацівники та громадські активісти. З понеділка, 12 квітня, у місті розпочинають вакцинацію комунальників та освітян.

«Мова йде про близько 2,9 тис. працівників, які забезпечують життєдіяльність міста. Розпочнеться їхня активна вакцинація. Також ми звернули увагу на вакцинацію освітян. Мова йде про садочки, які зараз працюють, початкову школу. Третій важливий аспект – це соціальні працівники, яких є близько 300 людей», – розповів Андрій Москаленко.

Також до вакцинації планують залучити працівників галузі обслуговування. Зокрема місто має сформувати списки охочих зробити щеплення від коронавірусу працівників ресторанів, кафе та інших закладів галузі обслуговування, які контактують із людьми.

«Ми завершуємо другий етап вакцинації. Фактично, ми маємо вакцинувати ще соцпрацівників. І аби швидше вакцинувати все населення, ми починаємо щепити працівників освіти та стратегічних комунальних підприємств. У Львові працює 20 бригад вакцинації: 10 мобільних бригад і 10, що працюють безпосередньо в стаціонарах. Щодня в середньому вони вакцинують 600-700 осіб», – розповіла в. о. керівника управління охорони здоров'я ЛМР Леся Кобецька.

За її словами, четвертий етап вакцинації може початись через півтора-два тижні й стосуватиметься всього населення і тих, хто перебуває під вартою. Щоб пришвидшити процес щеплення, профільний департамент планує сформувати ще 5 мобільних бригад.

Зазначимо, що станом на 9 квітня у Львівській області провакцинували 20 323 мешканців. Вакцинацію на Львівщині почали 25 лютого. Щеплення роблять вакциною англо-шведської компанії AstraZeneca Vaxzevria, яку виготовили на індійському фармацевтичному заводі. Крім цього, Україні закупила китайську вакцину CoronaVac та домовилась про постачання 10 млн доз американської вакцини Pfizer.

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