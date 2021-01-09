«У той час зими ще були справжніми».

Поліція виявила понад 60 порушень локдауну на Львівщині, а у Львові по гарячих слідах затримала грабіжника. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 9 січня.

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Станом на 9 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 335 (+187 за попередню добу).

Львівські патрульні по гарячих слідах затримали грабіжника

21-річний чоловік заліз у квартиру 82-річної львів’янки та викрав у неї гаманець.

На Львівщині поліція виявила 63 порушення нового локдауну

У поліції зазначили, що створили додаткові мобільні групи, які реагують на порушення карантину підприємцями, перевізниками і громадянами.

Хірурги понад шість годин діставали магнітні кульки з кишківника 4-річного львів’янина

До дитячої лікарні батьки привезли свого 4-річного сина із сильними болями у животі. Лікарі зробили рентген і тоді побачили, що всередині є сторіннє тіло.

27-річний львів’янин під час затримання вкусив патрульного за стегно

Матір чоловіка викликала поліцію додому, бо знайшла у сина наркотики.