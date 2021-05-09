На місці зруйнованого моста на трасі Львів – Луцьк облаштували пішохідний перехід, поліцейські врятували 33-річного львів’янина від самогубства, українці можуть подавати заявки на компенсації за локдаун до 19 травня. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 9 травня.

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Станом на 9 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 399 (+205 за попередню добу).

На місці зруйнованого моста на трасі Львів – Луцьк облаштували пішохідний перехід

Низка автобусних маршрутів курсуватимуть до мосту і забиратимуть там пасажирів.

Українці можуть подавати заявки на компенсації за локдаун до 19 травня

ФОПи і наймані працівники з «червоних» зон можуть отримати від держави по 8 тис. грн компенсації за локдаун.

Поліцейські врятували 33-річного львів’янина від самогубства

Він мав ознаки наркотичного сп’яніння і поводився неадекватно.

Зеленський присвоїв звання мати-героїня 115 мешканкам Львівщини

Загалом в президент відзначив почесним званням понад тисячу українок.

На Львівщині вандали понищили пам’ятник радянським солдатам

Невідомі зруйнували пам’ятник загиблим радянським солдатам у місті Новий Розділ. Вони понищили гранітні плити та зображення зірки.