Головні новини Львова за 16 серпня

У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Оголосили конкурс міських перевізників. Аби справді вплинути на якість послуг, в умовах договору передбачили й штрафи.

Грибовичі та Малехів відмовляються платити за воду. Чотири села біля Львова ще з 15 липня мають платити за водопостачання. Раніше вони отримували цю послугу безкоштовно.

Стартує проект «Нова українська школа». Минулого навчального року державний пілотний проект початкової освіти успішно тестували у 9 школах області.

Біля Порохової вежі будують два майданчики. Поблизу Порохової вежі облаштують майданчик із спеціальним покриттям, трибунами та тренажерами.

У Буську відшукали останки давніх християн. На території Буського парку імені Івана Франка, де за часів Київської Русі було городище, археологи натрапили на останки тодішніх жителів.

Знову зазвучить радіо S.R.A.K.A. До 50-річчя від народження Андрія Кузьменка вже цієї п’ятниці друзі музиканта обіцяіють запустити вкотре його власне радіо.