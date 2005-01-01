Головні новини Львова за 27 березня

«Справу Копитка» почали розглядати в суді. Після зачитування обвинувального вироку нарешті почали розгляд резонансної справи про замах на львівського бізнесмена.
Прокуратура назвала підозрюваного у подвійному вбивстві. Оголосили про підозру і взяли під варту 45-річного батька одного із хлопців, який жорстоко зарізав юнаків минулої п’ятниці у селі Баня Лисовицька Стрийського району.
Умовний термін для продавчині зіпсованої риби. П’ять років умовно. Таке покарання присудив Франківський районний суд Львова для продавчині зіпсованої риби з Привокзального ринку.
Буде велика бібліотека міста. До вересня всі бібліотеки міста об’єднають єдиним електронним каталогом та читацьким квитком.
Козацькі забави в цирку. Таку програму презентують артисти з різних міст України.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: