Головні новини Львова за 27 березня
Суспільство

Головні новини Львова за 27 березня

«Справу Копитка» почали розглядати в суді, прокуратура назвала підозрюваного у подвійному вбивстві та інші події цього дня

27 березня3650

«Справу Копитка» почали розглядати в суді. Після зачитування обвинувального вироку нарешті почали розгляд резонансної справи про замах на львівського бізнесмена.

Прокуратура назвала підозрюваного у подвійному вбивстві. Оголосили про підозру і взяли під варту 45-річного батька одного із хлопців, який жорстоко зарізав юнаків минулої п’ятниці у селі Баня Лисовицька Стрийського району.

Умовний термін для продавчині зіпсованої риби. П’ять років умовно. Таке покарання присудив Франківський районний суд Львова для продавчині зіпсованої риби з Привокзального ринку.

Буде велика бібліотека міста. До вересня всі бібліотеки міста об’єднають єдиним електронним каталогом та читацьким квитком.

Козацькі забави в цирку. Таку програму презентують артисти з різних міст України.

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