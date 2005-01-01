Головні новини Львова за 30 березня

На Личаківській знайшли бомбу. У п’ятницю близько третьої пополудні ремонтники, під час земляних робіт викопали авіаційну бомбу часів другої світової війни.

У Львові пограбували офісні приміщення. О 5 ранку у поліцію надійшов виклик про те, що четверо невідомих у масках проникли у будинок на вулиці Академіка Лазаренка.

Торгові центри звітують про пожежну безпеку. У торговому центрі «Форум Львів» у п'ятницю продемонстрували пожежну систему та способи евакуації відвідувачів.

Вуличних музикантів обмежать. На площі Ринок не гратимуть барабани і, ймовірно, не звучатимуть російські пісні.

«Укрпошта» презентувала новий автопарк. 50 автомобілів, які обслуговуватимуть місто та область, готові вийти на маршрути вже з понеділка.

У Львові — загальноміська толока. Міський голова Львова долучився до прибирання Янівського кладовища. Адже у місті триває велика толока.