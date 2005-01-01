Головні новини Львова за 30 травня

У відділі соцзахисту – черги, Грибовичі і Малехів платитимуть за воду, у Львові серед білого дня обікрали церкву та інші події дня

Головні новини Львова 30.0530 травня, 18:28 3720
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У відділі соцзахисту – черги. Стривожені львів'яни йдуть до відділів соцзахисту, аби проконсультуватися зі спеціалістами стосовно субсидій.

Грибовичі і Малехів платитимуть за воду. Чотири села біля Львова вже з червня платитимуть за водопостачання. Дотепер вони отримували цю послугу безкоштовно, як компенсацію за розміщений біля них Грибовицький полігон.

Президент Німеччини відвідав Львів. У столицю Галичини Франк-Вальтер Штайнмаєр прилетів із Києва у межах дводенного візиту в Україну. У Львові він зустрівся із мером міста та очільниками області.

У Львові серед білого дня обікрали церкву. Двоє чоловіків просто серед білого дня вивезли на тачці металевий стіл. Вочевидь хотіли здати на металобрухт.

Розвиваючі канікули. Забути про шкільну науку і з головою поринути у науку життя. Але без суворих правил і оцінок – лише годуючи тваринок, вивчаючи біблійні історії та малюючи власні полотна.

Лучники борються за путівки у національну збірну. Молоді лучники зі всієї України зібралися у нашому місті, аби визначити найвміліших на юніорській національній першості.

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