Новий рік та Різдво у Львові.

На свята до рідних міською маршруткою. З 1 січня автобуси поїдуть до сіл та містечок, що біля Львова. У 5-у міську лікарню прибула нова партія кисневих концентраторів. Зустрічаючи Новий рік біля головної ялинки Львова залишайтеся людьми. Маємо поради, як не підкласти свиню комунальникам до свят. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 31 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 476 (+216 за попередню добу).

Незабутні новини року

Ми відібрали декілька десятків новин, якими запам'ятався цей рік. Новини, щоб попишатися, посміятися або згадати важливі моменти 2020-го. Просто тисніть кнопку і ностальгуйте.

Мерія запускає автобуси до сіл та міст Львівської ОТГ із 1 січня

Управління транспорту ЛМР укладе з перевізниками тимчасові договори на обслуговування п'яти нових маршрутів, а чотири наявні продовжить.

Львівський суд скасував підозру Інні Свистун у службовій недбалості

Керівницю управління комунальної власності ЛМР звинувачували в укладанні договорів оренди комунального майна за заниженими ставками.

«Та мені ніколи шапка з голови не впаде»

Мер Львова Андрій Садовий розповів про підсумки 2020 року.

«Львівгазу» дозволили підвищити тариф на доставку газу

Із 1 січня споживачі сплачуватимуть 2,016 грн за кубометр газу разом з ПДВ.

Лоукостеру SkyUp дозволили літати зі Львова до Мюнхена

Сама авіакомпанія рейс Львів - Мюнхен ще не анонсувала, тож наразі не відомий розклад рейсів та вартість квитків.