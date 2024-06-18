Угорський політик Петер Мадяр, який донедавна не мав власної партії, став найпопулярнішим представником опозиційних сил в країні

Угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує надсилання зброї в Україну. Він заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія «Повага і свобода» (TISZA), що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, поділяють позицію угорського уряду, повідомляє Politico.

«Ми поділяємо позицію уряду (Будапешта – ред.): ми не надсилатимемо війська чи зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, яка чутлива ситуація в Угорщині у цій війні», – сказав Мадяр.

Втім, він підтримав право України на самозахист і назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором. Мадяр зауважив, що «незалежність і суверенітет» України захищені на міжнародному рівні.

«Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми, звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами», – додав Мадяр.

Водночас речник ЄНП, якого цитує Politico, зазначив, що всі слова Мадяра про Україну та війну «пропагандистська машина Орбана використовує проти нього». Цим він пояснив виваженість політика у коментуванні теми російсько-української війни.

Нагадаємо, правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту: вона набрала 44,6% голосів, що виявилося значно нижчим, ніж їй прогнозували. Петер Мадяр, який стрімко набирає політичного авторитету в країні, колишній член правлячої партії, який став її суперником, і його партія набрали 29,7% голосів.