У понеділок, 24 січня, комунальники прибрали головну міську ялинку з площі перед Львівською оперою. Спочатку працівники ЛКП «Львівсвітло» зняли з ялинки освітлення, а потім робітники ЛКП «Зелене місто» демонтували саме дерево. Опісля його відправили на компостувальну станцію на вул. Пластову, 13.

«Гілки ми позрізаємо, завеземо на компостувальну станцію, де вони будуть перероблені на органіку, а сам стовбур поріжемо і будемо використовувати для опалення наших теплиць», – розповів Володимир Данилюк, директор ЛКП «Зелений Львів».

Нагадаємо, перед тим, як потрапити до Львова, 18-метрове дерево 35 років росло у селі Оброшине. Запрезентувати його місту вирішив мешканець села Василь Козленко, який і посадив його. Перед святом Миколая новорічно-різдвяне дерево зрізали та доставили до Львова, де прикрасили гірляндами та декораціями.

До екологічної утилізації ялинок мерія закликає і львів'ян. Дерева можна самостійно завозити на переробку на компостувальну станцію, що на вул. Пластовій, 13. Або ж винести на сміттєвий майданчик та покласти біля контейнера. Важливо при цьому забрати з дерева усі прикраси.

Якщо будинок належить до ОСББ чи ЖБК, мешканців просять винести ялинку 29 січня, і вже вночі їх заберуть на компостувальну станцію. Якщо ж йдеться про будинки, які обслуговують управляючі компанії (колишні ЛКП), то виносити хвойні закликають 30 січня, щоб вже в понеділок їх могли забрати та вивезти.

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