Упродовж двох тижнів у Львові у визначені дні збиратимуть новорічні ялинки для компостування. Дерева можна лишити на контейнерних майданчиках, віддати у мобільному пункті збору або відвезти на компостувальну станцію самостійно.

Як повідомили у прес-службі міськради Львова, у неділю, 23 січня, лишити ялинки на котейнерному майданчику біля дому зможуть мешканці, чиї будинки обслуговують управляючі компанії – колишні ЛКП. Також мешканці таких будинків зможуть залишити дерево на майдинчику наступної неділі – 30 січня. Мешканці будинків, де створено ОСББ, можуть залишати ялинки на майданчиках наступної суботи – 29 січня. Компанії, що займаються вивезенням твердих побутових відходів, заберуть дерева і відвезуть на компостувальну станцію.

«Ялинку необхідно винести на сміттєвий майданчик та в жодному разі не викидати в контейнер, а покласти біля нього. Просимо також познімати всі прикраси, бо коли в дробарці дробимо ялинки, дуже недобре, коли там є залишки гірлянд», – зазначила Оксана Кошак, керівниця управління з питань поводження з відходами ЛМР.

5 лютого, у суботу, у Львові працюватимуть мобільні пункти збору хвойних. Віддати ялинку на компостування можна буде з 11:00 до 15:00 за адресами:

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. Володимира Великого, 14 а (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Також львів’яни можуть вивезти хвойні самостійно на станцію компостування на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівська, 167а.

Як інформував ZAXID.NET, місця для збору ялинок визначені також у населених пунктах Львівської громади. Із їх переліком можна ознайомитись за посиланням.