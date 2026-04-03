Розклад святкових богослужінь у храмах Рівного з 4 по 5 квітня

У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Рівного. Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 08:00 – літургія;

17:00 – Всенічна. Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 08:00 – літургія та сповідь;

17:00 – вечірнє богослужіння. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 07:00 – перша літургія, сповідь;

10:00 – друга літургія, сповідь;

17:00 – вечірнє богослужіння. Свято-Троїцький храм, Басів Кут (вулиця Басівкутська, 60): 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 08:30 – часи, божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого;

17:00 – Всенічне бдіння. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:30 – часи, Божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого. Свято-Вознесенський собор (вулиця В'ячеслава Липинського, 20): 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 09:00 – літургія та панахида;

17:00 – Всенічна, освячення верби. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:40 – часи;

09:00 – літургія, молебінь, панахида. Єпархіальний храм святого Миколая (вулиця Словацького, 12): 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 09:00 – літургія;

17:00 – Всенічне бдіння. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 09:00 – літургія, освячення верби. Храм 40 мучеників Севастійських (вулиця Степана Бандери, 62Б): 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 08:00 – літургія;

16:00 – вечірня з освяченням верби. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 07:30 – літургія, сповідь, причастя.

