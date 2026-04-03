Розклад святкових богослужінь у церквах Рівного на Вербну неділю
Цьогоріч християни східного обряду відзначатимуть Вербну неділю 5 квітня
У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Рівного.
Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 08:00 – літургія;
- 17:00 – Всенічна.
Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 08:00 – літургія та сповідь;
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 07:00 – перша літургія, сповідь;
- 10:00 – друга літургія, сповідь;
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Троїцький храм, Басів Кут (вулиця Басівкутська, 60):
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 08:30 – часи, божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого;
- 17:00 – Всенічне бдіння.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:30 – часи, Божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.
Свято-Вознесенський собор (вулиця В'ячеслава Липинського, 20):
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 09:00 – літургія та панахида;
- 17:00 – Всенічна, освячення верби.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:40 – часи;
- 09:00 – літургія, молебінь, панахида.
Єпархіальний храм святого Миколая (вулиця Словацького, 12):
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 09:00 – літургія;
- 17:00 – Всенічне бдіння.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 09:00 – літургія, освячення верби.
Храм 40 мучеників Севастійських (вулиця Степана Бандери, 62Б):
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
08:00 – літургія;
- 16:00 – вечірня з освяченням верби.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 07:30 – літургія, сповідь, причастя.