У понеділок, 22 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про затримання втікача Романа Гринкевича, а також про арешт підприємця Ігоря Мазепи. Що це – наїзд на великий бізнес чи звершення справедливості?

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Невловимий досі Роман Гринкевич таки потрапив у руки ДБР. Минулого тижня «золотого» волонтера оголосили в розшук, а сьогодні зранку таки спіймали в Одесі. Слідчі кажуть, що молодший Гринкевич збирався тікати за кордон, хоча раніше заявляв, що в жодному разі не буде цього робити. Правоохоронці оперативно опублікували кадри затримання Гринкевича і прокоментували успішну операцію.

У ДБР кажуть, що Роман Гринкевич виїхав до Одеси 17 січня і готувався дременути за межі країни. Скоро йому оберуть запобіжний захід. Не менш важливо у цьому розслідуванні вийти на співучасників мільярдних схем Гринкевичів з числа державних посадовців високого рівня, без яких усі ці оборудки були б неможливими. Саме це і стане реальним тестом ефективності ДБР та інших антикорупційних органів. А поки що уважно пильнуємо.

Минулого тижня на українсько-польському кордоні на Львівщині співробітники ДБР здійснили не менш резонансне затримання. На півдорозі до швейцарського Давоса затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Слідчі провели обшуки в офісі його компанії. ДБР звинувачує підприємця у заволодінні семи гектарів землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. В межах розслідування затримали ще трьох осіб, серед яких і брат Ігоря Мазепи. Бізнесмена арештували до кінця лютого з можливістю внести заставу сумою 349 млн грн.

Адвокати Ігоря Мазепи кажуть, що він їхав на Всесвітній економічний форум, а раніше неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. Його ж затримання вони пов’язують з позицією стосовно тиску силовиків на бізнес. Арешт Мазепи справді викликав гучну реакцію представників українського бізнесу. Хтось називає це наїздом і рейдерством, а хтось відкриттям внутрішнього фронту з боку влади проти великого бізнесу.

Серед багатьох відомих підприємців та економістів про несправедливість арешту Ігоря Мазепи висловилися співзасновник Холдингу емоцій «Фест» Юрко Назарук, інвестор Андрій Федорів, економіст Валерій Пекар. Колективні заяви опублікували Українська рада бізнесу та Спілка українських підприємців.

Усі вони звертають увагу на дивні обставини справи, яка тягнеться десять років. Досі нічого не було доведено, зате зараз за неї взялися з особливим ентузіазмом. Дивним вважають і підслідність ДБР, яке має розслідувати злочини чиновників, і надмірний розмір застави, адже Мазепа нібито завдав державі збитків на 7 млн грн, а сторона обвинувачення просила призначити йому заставу аж на 700 млн гривень. Звісно, що є й такі, що не підтримують Ігоря Мазепу. Доводилось читати ось такі опуси: «Мазепа, на якому клейма ніде ставити, який відверто ненавидить цей народ, банально вкрав гектари землі під елітну забудову».

Можливо, саме такі люди сьогодні радіють новині про те, що в селі на Чернігівщині раптом згорів будинок Ігоря Мазепи. Раніше бізнесмен приїжджав в цей будинок відпочивати, а поруч живуть його родичі. Звісно, це просто випадковість, а для когось і радість, що в буржуя хата згоріла.

Та якщо справа Мазепи це довгожданий тріумф справедливості, то виникає питання, коли чекати затримань по інших подібних справах. Лише на Львівщині знаю два яскраві випадки, коли водойми фактично, а часом і юридично переходили у приватні руки, щоб там реалізувати проекти «елітної забудови». Навіть кримінальні провадження були, але якось усе заминали. Підкажу правоохоронцям, що прізвища обох інвесторів у цих випадках починаються на літеру К, а закінчуються на «-кий». Так чи інакше, епоха бізнес-нянь у нашій країні закінчилася, навіть не розпочавшись.