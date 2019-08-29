Український турист розбився на смерть у середньовічному замку у Польщі

56-річний чоловік виліз на мур замку, а звідти упав на терасу

Громадянин України розбився на смерть, впавши із муру замку «Князь», що у місті Валбжих Нижньосілезькому воєводстві Польщі.

Як інформує «Dziennik Walbrzych», інцидент трапився у середу вранці, 28 серпня. За інформацією слідчих, 56-річний чоловік виліз на мур замку, а звідти упав на терасу. Робітники, які ремонтували фонтан, викликали «швидку допомогу» і поки вона їхала надали українцеві першу допомогу. Незважаючи на реанімаційні заходи, чоловік помер. Наразі невідомо чи він скоїв самогубство, чи упав з необережності.

Деталі цього інциденту з'ясовують слідчі поліції.

Замок «Князь» (пол. Zamek Książ) – найбільший замок у Нижній Сілезії, третій за величиною замок у Польщі, збудований у 1292 році.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про нещасний випадок, який трапився у австрійському Зальцбурзі. Нагадаємо, 12 червня 2019 року 24-річний львів’янин Андрій Соджак, який працював гідом-супроводжувачем туристичної компанії «Аккорд-тур» упав із вежі замку Гогензальбург і загинув.