Один із підрозділів ССО провів спеціальну операцію на Північно-Слобожанському напрямку

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ провів операцію на Північно-Слобожанському напрямку, зайшовши в тил противника та знищивши маршрут його просування. Про це у четвер, 26 лютого, повідомили на сторінці ССО.

За інформацією військових, аеророзвідка заздалегідь виявила ворожий маршрут із визначеними точками накопичення особового складу. Після аналізу обстановки було встановлено, що проведення класичної засідки створює підвищені ризики для групи. Тому бійці ухвалили альтернативне рішення: оператори ССО здійснили інфільтрацію у тил противника, заклали вибухові заряди в місцях накопичення та організовано залишили район виконання завдання.

Після детонації було знищено сили противника та перерізано маршрут його просочування на цій ділянці фронту.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ 26 лютого, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби, 25 лютого, захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, 10 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 25 лютого повідомляли, що воїни ССО на Покровському напрямку ліквідували росіян, розблокувавши позиції Сил оборони. Після чого вдалося евакуювати пораненого військового суміжного підрозділу ЗСУ.