Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило розмову, в якій окупант визнає, що Росія порушує Женевську конвенцію. В перехопленій розмові, яку оприлюднила українська розвідка, російський військовий розповідає батькові, що вони використовують заборонені фосфорні боєприпаси, а також інші засоби, які «заборонені в принципі».

Син розповідає, що їхній комбат «психонув» і вирішив «цих уродів (українських захисників - ред.) залити конкретно». Для цього з «Градів» були випущені фосфорні боєприпаси.

Батько нагадує синові, що це заборонено Женевською конвенцією, на що окупант відповідає: «Тату, ти знаєш, скільки тут сього використовуємо, що заборонено взагалі?».

Запис з YouTube ГУР