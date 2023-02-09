Режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що всі сценарії російського диктатора Владіміра Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві – там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.

Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення – для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

«Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан – з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації», – сказав Юсов.

Щодо ситуації на фронті, Юсов нагадав, що після провалу першого бліцкригу – спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари та шляхом «ракетного бліцкригу" швидко вивести з ладу українську енергосистему, зламати громадський опір, викликати нову хвилю біженців.

«Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна – у принципі, як і всі інші його стратегічні плани», – сказав речник ГУР.

Він наголосив, що за великим рахунком ракетний бліцкриг вже втратив сенс, тому що українська енергосистема вистояла, попри величезні втрати.

«Українське суспільство ще більше згуртувалося, незважаючи на величезні втрати – незважаючи на свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався», – сказав Юсов.

Він додав, що енергетики та ДСНС усі ремонтують, весь світ допомагає Україні обладнанням та генераторами.

«Тому ми вистоїмо. І вже видно, що весна – незабаром. Ракетний бліцкриг провалився», – сказав Юсов.

За його словами, Росія продовжуватиме теракти, тому що в них залишилося не так багато методів воювати проти України.

У росіян стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами, додав представник ГУР.