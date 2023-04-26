Головне управління розвідки закуповує деякі продукти за цінами удвічі нижчими, ніж Міноборони, яке на початку року потрапило у скандал через закупівлю харчів для військових за завищеними цінами. Про це повідомляють розслідувачі з «Наші гроші» із посиланням на закупівельні ціни, оприлюднені на Prozorro.

Видання повідомляє, що військова частина А1225, якою опікується ГУР МО, оприлюднило звіти про закупівлі харчів, обмундирування та автозапчастин на 16 млн грн. «Наші гроші» порівняли ціни на продукти з тими, що містяться у вже «виправлених» контрактах Міноборони.

Зокрема, розвідники купили мінтай по 69 грн за кг, а міністерство оборони – за 120 грн. І це, за інформацією видання, є найменшою ціною по всім контрактам, у тому числі і на поставку харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві. Рис у ГУРівців вартує 26 грн за кілограм – це нижче, ніж у роздрібних магазинах, а у Міноборони – від 59 грн.

У міністерстві найдешевша морква – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн. «Наші гроші» наголошують, що чекатимуть публікацій Міноборони, яке поки що не оприлюднило жодного звіту.

Нагадаємо, що 21 січня журналісти опублікували розслідування, в якому заявили, що продукти для військових Міноборони закуповує за завищеними цінами. ЗМІ поширили копію угоди вартістю 13,16 млрд грн за 23 грудня 2022 року. Вона стосується закупівлі їжі для військових, які дислокуються у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Резонансною стала інформація про яйця 17 грн за одиницю, картоплю по 22 грн за кг та куряче стегно за 120 грн за кг.

Після цього Міністерство оборони України почало публікувати ціни на продукти харчування для Збройних сил України. А у системі Prozorro замовники та військові частини, які роблять незбройні оборонні закупівлі, мають оприлюднювати звіти протягом 10 днів з моменту підписання контракту на закупівлю. До 22 червня 2023 року всі замовники та військові частини мають надати інформацію про попередні замовлення, які було укладено від початку повномасштабної війни.