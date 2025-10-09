ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників 13-14 жовтня

У четвер, 9 жовтня, Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС схвалили перший етап мирного плану для Сектору Гази. Головний перемовник від ХАМАСу Халіль аль-Хайя оголосив про завершення війни.

Головний перемовник від ХАМАСу заявив, що Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок і дітей, ув’язнених із початку військової операції. Мова йде про загалом 1700 людей. Також планують відпустити 250 палестинців, які відбувають довічне ув’язнення в ізраїльських в’язницях.

«Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена», – повідомив Халіль аль-Хайя.

Президент США Дональд Трамп також оголосив про завершення війни в Секторі Гази. За його словами, ізраїльських заручників мають звільнити 13-14 жовтня. Водночас Трамп зауважив, що наразі немає певної думки про створення ізраїльської та палестинської держав.

Нагадаємо, 12 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку Нью-Йоркської декларації – заяви з пропозиціями мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, які передбачають створення незалежної Палестинської держави без терористичного угруповання ХАМАС. За створення незалежної Палестини проголосували понад 140 країн-членів ООН,