16-річний Микола Харківський спричинив смертельну ДТП на просп. Гагаріна у Харкові

Харківська обласна прокуратура передала до Киїівського районного суду Харкова справу стосовно 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня спричинив смертельну ДТП на просп. Гагаріна. Раніше обвинуваченого в аварії у Харкові 16-річного водія Infinity визнали осудним.

Як повідомили у обласній прокуратурі Харкова, 31 грудня прокуратура направила до Київського районного суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія Infinity Миколи Харківського. Досудове слідство встановило, що його автомобіль був справним, а до аварії призвело порушення водієм правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше Микола Харківський вже був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і оштрафували за відсутність водійських прав. У своїх соцмережах Микола Харківський стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infinity, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя просп. Гагаріна та вул. Одеської 16-річний водій Infinity Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti – двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

28 жовтня підлітка відправили на 60 днів до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством. 19 листопада проти батьків підозрюваного порушили справу. Їх звинувачують за двома статтями: ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ.